Turp ve patlıcan'dan güneş pili

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Doğan yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde payının arttığını söyledi.

Üniversite bünyesinde güneş ışığını elektrik akımına dönüştüren fotovoltaik panellere yönelik bir çalışma yürüttüklerini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

Bu alandaki çalışmamızı üniversitenin farklı bölümlerinde, farklı branşlarında görev yapan 10 kişilik bir akademik ekiple sürdürdük. Güneş enerjisi panellerinde daha çok silisyum ve grafen dediğimiz maddeler kullanılarak elektrik üretiliyor ancak bunun maliyeti çok fazla. Biz yaptığımız çalışmayla silisyum ve grafen yerine sebze ve meyvelerden elde ettiğimiz boya hücreleriyle elektrik üretmeyi başardık. Bu meyve ve sebzelerden elde edilen boyalı hücreleri katman katman büyütmek suretiyle ince filme dönüştürüyoruz. Güneşe maruz kaldıkları zaman da ışığından elektrik üretiliyor. Dut, havuç, turp, vişne, patlıcan ve lahana gibi bitkilerin boyasını kimyasal yöntemlerle alıp fotovoltaik hücrelerde kullanıyoruz. Bunlardan yaptığımız panelle güneşten elektrik üretiyoruz.