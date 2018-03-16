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TUSAŞ, 100. Komponent Setini üreterek Airbus'a teslimatını yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. veya kısa adıyla TUSAŞ (TAI), internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 'Şirketimiz, A400M Programı kapsamında 100. Komponent Setini üreterek Beluga uçağı ile Airbus Bremen tesislerine sevkiyatını gerçekleştirdi' ifadesinde bulundu.

  • star.com.tr
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. veya kısa adıyla TUSAŞ, dünya havacılık devi Airbus ile yürüttüğü Airbus A400M Programı kapsamında A400M uçakları için, Ön Orta Gövde, Arka Gövde Üst Bölümü, Paraşütçü Kapıları, Acil Çıkış Kapısı,  Arka Üst Kaçış Kapağı, Kuyruk Konisi, Kanatçık (Aileron) ve Sürat Frenleri'nin (Spoiler) komponentlerinin tasarım ve üretimini işlemlerini yürütüyor.
 
 
Ayrıca yapısal komponentlere ilaveten, A400M Uçağının tüm iç ve dış aydınlatma sistemleri (kokpit hariç) ile atık/temiz su sistemlerinin birinci derece tasarım ve tedarik sorumluluğu da TAI tarafından üstleniliyor.

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