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Twitter: Çalışanımız son iş gününde Trump'ın hesabını sildi

Sosyal medya şirketi Twitter , yaptığı açıklamada işteki son günü olan bir çalışanlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını sildiğini söyledi.

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Trump'ın @realdonaldtrump adlı Twitter hesabı, açıklamanın öncesinde 11 dakika boyunca Twitter'dan silinmişti.
 
Trump'ın hesabına girmeye çalışanlar 'Böyle bir hesap yok' ikazını görüyordu.
 
Twitter yaptığı ilk açıklamada bir çalışanlarının 'yanlışlıkla' Trump'ın hesabını sildiğini söylemişti.
 
Ancak şirket daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, "Öğrendik ki Twitter'ın müşteri destek ekibinden Perşembe işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump'ın hesabı kapatıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz" dedi.
 
'O kahraman kim?'
Attığı tweetleri ile meşhur olan Trump'ın hesabının kapanması ise sosyal medyada büyük ilgi yarattı.
Ünlü internet sitesi Mashable, attığı tweetinde, "Gizemli kahraman, sen kimsin? Amerika sana teşekkür etmek istiyor" dedi.
 
 
Röportaj yapmak istediler
 
 
 
 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Gizmodo gibi bazı haber siteleri ise Trump'ın hesabını silen çalışan ile röportaj yapmak için sosyal medyadan duyuru yaptı.

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