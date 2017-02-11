Twitter, kullanıcı sayısına ait verileri paylaştı

Twitter, tüm bu verileri paylaşmış olmasına rağmen günlük aktif kullanıcı sayısını paylaşmama konusunda oldukça kararlı. Noto’nun söylediğine göre günlük aktif kullanıcı sayısı yerine büyüme oranlarına ait olan verileri paylaşmak, şimdilik onlar için daha uygun.

Facebook, Instagram ve Snapchat gibi diğer sosyal paylaşım platformlarından farklı olarak günlük kullanıcı sayısına ait olan verileri paylaşmaktan yana olmayan Twitter, yıllık büyüme oranını ve aylık aktif kullanıcı sayısını gösteren veriler paylaştı.

Geçtiğimiz seneye ait olan veriler, Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısının birinci çeyrekte yüzde 3, ikinci çeyrekte yüzde 5, üçüncü çeyrekte yüzde 7 ve dördüncü çeyrekte yüzde 11 yükseldiğini gösteriyor. Geçtiğimiz seneye ait olan veriler, Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısının birinci çeyrekte yüzde 3, ikinci çeyrekte yüzde 5, üçüncü çeyrekte yüzde 7 ve dördüncü çeyrekte yüzde 11 yükseldiğini gösteriyor.

Bunun yanı sıra son çeyrekte 319 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşan sosyal paylaşım platformu; önceki çeyrekten 2 milyon, önceki seneden ise yüzde 4 daha fazla aylık aktif kullanıcı sayısına sahipti.

Twitter’ın baş işletme görevlisi olan Anthony Noto, yeni timeline'a geçmeleri ve en güvenilir bilgiyi üst kısımlarda gösteren sistemi kullanmaları gibi yeniliklerle hızlı bir şekilde büyüdüklerini dile getirdi.

Twitter, tüm bu verileri paylaşmış olmasına rağmen günlük aktif kullanıcı sayısını paylaşmama konusunda oldukça kararlı. Noto’nun söylediğine göre günlük aktif kullanıcı sayısı yerine büyüme oranlarına ait olan verileri paylaşmak, şimdilik onlar için daha uygun.