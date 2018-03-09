Twitter mavi renkli onay işaretini herkesin alımına açmak için çalışıyor

Dorsey, niyetlerinin onay mekanizmasını herkese açmak olduğunu söyledi. Bunu da ölçeklenebilir bir yöntemle yapmak istediklerini kaydetti. İnsanlara kendileri hakkındaki gerçekleri doğrulama imkanının verilmesi gerektiğini, kendilerinin hâkim olmak veya önyargıyla yaklaşmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Dorsey, sürecin nasıl işleyeceği konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Ancak başka çevrimiçi topluluklarda Facebook profili, telefon numarası, e-posta adresi veya fotoğraflı kimlik gibi bilgiler isteniyor.

Twitter mavi renkli onay işaretini ilk kez kullanıma sunduğunda, onaylanmış profilleri belirten bu işaret sadece ünlüler gibi kamuya mal olmuş kişilere veriliyordu. En sonunda şirket, aralarında gazetecilerin bulunduğu diğer yüksek profilli hesaplara da işareti vermeye başlamıştı. Bu da mavi renkli işareti platformda bir statü sembolüne dönüştürmüştü. 2016 yılında Twitter, herkese onaylı hesap işareti elde etme şansı tanımıştı, ancak kullanıcılara bunu neden istediklerine dair nedenleri sormaya başlamıştı. Başarılı yazar, yapımcı veya kanaat önderi olmadıkları takdirde, ortalama kullanıcılara mavi renkli işaret genelde verilmiyordu.

Twitter’ın ürün direktörü David Gasca, onay işaretini kimliliğin doğruluğunu getirmek için getirildiğini, ancak kullanıcı araştırmalarında bunun güvenilirlik işareti olarak algılandığını gördüklerini söylüyor. İnsanlara göre mavi renkli onay işareti, Twitter’ın bu kişilerin arkasında durduğu, söylediklerinin de mükemmel ve doğru olduğu şeklinde yorumlanıyormuş. Eğer herkese onay işareti verilecek olursa, şirket onay işaretinin anlamını değiştirebilir ve onay işareti almayan hesaplar şüpheli konumuna düşebilir.

Bu arada Dorsey, kimliğin yanı sıra anonimliğin de Twitter’ın önemli bir parçası olduğunu söyledi. Twitter’ın gerçek isim zorunluluğu politikası gütmediğini, çünkü bu platformun aklındakileri söylemek isteyen, bunu yaparken de kimliğini paylaşmak istemeyenler için güvenli bir yer olmasını istediklerini kaydetti. Ayrıca ekibinin parodi hesapları öne çıkarmak için çalıştığını, böylelikle bu hesaplardan gelen tweet’lerin gerçek gibi algılanmamasının sağlanabileceğini söyledi.

Twitter’ın duyurusunu yapmaksızın Periscope’tan gerçekleştirdiği canlı yayın, şirketin durumunu konuşmak amacıyla yaptığı kamuya açık oturumların bir parçasını oluşturuyor. Dorsey’ye birtakım yöneticiler de katıldı, böylelikle platformun tartışmaya açık olan durumu; yanlış bilginin yayılması, robot hesaplar, taciz edici veya yasa dışı içerikler gibi hususlar açık bir ortamda tartışıldı. Dorsey, bu tarz yuvarlak masa toplantılarını daha sık yapmak istediğini kaydetti, ancak bir sonraki yayının ne zaman olacağı konusunda bir bilgi vermedi.

(Teknoblog)