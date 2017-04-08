Twitter retweet rekoru bedava tavuk uğruna kırılabilir

Olayların başlangıcı aslında oldukça sıradan. 6 Nisan günü Carter Wilkerson‏, Amerika’da hizmet veren fast food şirketlerinden Wendy’s’e basit bir tweet attı. “Wendy’s, bir senelik bedava nugget kazanmak için ne kadar retweet gerekli?” diye sordu. Normalde onun bu sorusunun firmaya giden onca tweet arasında kaynaması gerekiyordu. Ancak Wendy’s’in sosyal medya hesaplarını idare eden kişi bu soruyu es geçmedi. Cevap olarak “18 milyon” sözleri paylaşıldı. Bu noktada belirtmekte yarar var ki, 18 milyon retweet başlangıçta pek mümkün görünmüyor. Bunun nedeni de şu an rekoru elinde bulunduran Ellen’ın 3 milyon retweete sahip olması… Üstelik bu başarı Ellen‘ın popülerliği, Oscar gecesinin heyecanı, Samsung’un sponsorluğu ve Hollywood’un birçok ünlü isminin tek karede buluşmasıyla elde edilebildi.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 Nisan 2017

Ancak bu imkansız görev Carter Wilkerson‏’ı yıldırmadı. Firmanın cevabının ekran görüntüsü alarak Twitter’da bir kampanya başlattı. “Lütfen bana yardım edin. Bu adamın nugget’a ihtiyacı var!” sözleriyle kullanıcılardan retweet istedi. Haberimiz yayına girdiği saatlerde 1 milyondan fazla retweet elde etmeyi başardı.

Her ne kadar 18 milyon retweet çok imkansız görünse de, Twitter’ın desteğiyle her şey mümkün görünüyor. Carter’ın tek ihtiyacı olan platformun kullanıcılarının yüzde 5’inin dikkatini çekebilmek… Tabii bu noktada her şeyin bir Wendy’s virali olma ihtimali de bulunuyor. Yine de bir yıllık bedava tavuk fikri kulağa hoş geliyor.