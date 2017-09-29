Twitter Rusya bağlantılı 200’den fazla propaganda hesabını kapattı

Twitter’dan kısa bir süre önce Facebook da benzer bir hamle gerçekleştirmişti. Mikro blog servisinden yapılan açıklamada, kapatılan hesapların 22’sinin Facebook tarafından kapatılan hesaplarla bağlantılı olduğu belirtildi. Şirket bu 22 hesabın üzerine 179 hesap daha ekledi. Twitter bu hesapların büyük kısmının kapatıldığını ve kalanların da yakında kapatılacağını belirtti. Mikro blog servisi, söz konusu hesapların reklam veren olarak kaydedilmediğinin altını çizdi.

Twitter tarafından yapılan paylaşımda bu hesapların yaptığı iddia edilen aktivitelere doğrudan değinilmedi. Şirket bunun yerine Gündem bölümü üzerinde yapılan manipülasyonlar ve otomatik “spam” gönderimi konularına odaklanmayı seçti. Twitter geçmişten bu yana Rusya ve diğer Sovyet ülkelerinin büyük bir spam kaynağı olduğunu belirtirken, insanlar tarafından yönetilen aktivitelerin kontrolünün zorluğuna dikkat çekildi.

Teknoblog'un haberine göre, Twitter Rusya etkisini anlatırken ilginç noktalara temas etti. Mikro blog servisinin paylaşımında Russia Today internet sitesine de ayrıca değinildi. Doğrudan Kremlin tarafından talimat aldığına inanılan platform bir “etkileme ağı” olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Twitter’dan ABD Kongresi’ne sunulan rakamlara göre, Russia Today 2016’da reklamlar için 274 bin dolar harcadı. Buna ek olarak, Russia Today’in doğrudan ABD’ye yönelik olarak 1800 tweeti ücret ödeyerek öne çıkarttığı ifade edildi.

Twitter Rusya konusunda ABD Kongresi’nin istihbarat komitelerine de bilgi verdi

Twitter Rusya ile ilgili bulgularını öncelikli olarak ABD Kongresi’nde Senato ve Temsilciler Meclisi’nin istihbarat komitelerine aktardı. Şirket bu oturumlarının ardından bilgileri kamuoyuyla paylaştı.