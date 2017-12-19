Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Twitter yeni anti taciz kurallarını uygulamaya koyuyor

Twitter, diğer kullanıcıları taciz eden ve nefret söylemlerinde bulunanlara karşı önlem almadığı algısını düzeltmek amacıyla yeni anti taciz kurallarını uygulamaya koyacak.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Taciz olaylarına kayıtsız kalması sebebiyle oldukça tepki gören Twitter baş yöneticisi Jack Dorsey, iki yıldır çalışma altında olan ve taciz, nefret sembolleri ve şiddet gruplarını kapsayan yeni kuralların uygulamaya konulacağını açıkladı.
 
Yeni kurallar kapsamında, kullanıcıların sivillere karşı şiddeti destekleyici paylaşımlarda bulunan hesaplarla iletişim kurması yasaklanacak, kullanıcıların profil ve biyografilerinde "şiddet mesajlı fotoğraf ve söylemler" yer alamayacak. Twitter yaptığı açıklamada, yeni kurallara uyulmaması durumunda hesapların kalıcı olarak kapatılacağını söyledi.
 
Twitter aynı zamanda, "doğrulanmış kullanıcı" Jason Kessler'ın site üzerinden ABD'nin Virginia eyaletinde beyaz milliyetçi mitingi düzenlemesinin ardından oluşan tepkiler üzerine geçici olarak "mavi tık" işaretiyle belirttiği "doğrulanmış kullanıcı" uygulamasını durdurdu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Çapkın ve Mutlu davasında karar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA