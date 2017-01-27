Twitter'a yepyeni bir özellik geliyor

Twitter'dan yapılan açıklamada 'Keşfet' sekmesinde trendler, arama ve canlı videolar görülebilecek.

Kullanıcıların aradıkları bulmakta zorluk çektikleri yönündeki geri bildirimleri üzerine harekete geçen Twitter, neler olup bittiğinin daha rahat anlaşılabilmesi için Keşfet'i hayata geçirmeye karar verdi.

Sekme altında popüler olan her şeye ulaşılabilecek.

Önümüzdeki haftalarda önce Android'de hayat bulacak olan bu yenilikten faydalanmak için uygulamanızın güncel olması gerekiyor.