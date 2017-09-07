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Twitter'dan ABD Senatosu'na Rusya raporu

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın, ABD Senatosu İstihbarat Komitesine, Rusya'nın kendi bünyesinde yaptığı faaliyetlerle ilgili rapor sunacağı bildirildi.

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İstihbarat Komitesi Üyesi Demokrat Partili Senatör Mark Warner, Facebook'un yaptığı gibi, Twitter'ın da kendilerine Rusya'nın ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde ve öncesindeki etkinlikleri hakkında rapor vereceğini söyledi.

Facebook, geçen yıl ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde ve öncesinde Rusya merkezli hesaplardan reklam aldığını açıklamıştı. Açıklamada, şirketin, Rusya merkezli yaklaşık 470 hesaptan Haziran 2015-Mayıs 2017 arasında reklam aldığının tespit edildiği belirtilmişti.

Söz konusu hesapların yaklaşık 3 bin reklamla ilintili olduğunun ifade edildiği açıklamada, reklamlar için yaklaşık 100 bin dolar harcandığının belirlendiği aktarılmıştı.

ABD Kongresinde yürütülen Rusya soruşturmasında, Rusya'nın seçim döneminde Başkan Donald Trump'ın kampanyasına destek verip vermediğiyle ilgili iddialar araştırılıyor.

Rusya ve Trump yönetimi iddiaları reddederken, ABD muhalefeti ve basını, Moskova yönetimi ile Trump'ın Demokratların 2016 Başkanlık adayı Hillary Clinton'a karşı birleştiğini iddia ediyor.

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