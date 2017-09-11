Twitter'dan tweet serisi oluşturmayı kolaylaştıracak yeni özellik Twitter kullanıcıları kimi zaman düşündüklerini anlatabilmek için 140 karakterden fazlasına ihtiyaç duyabiliyor. 140 karakter sınırının etrafından dolaşmak isteyenler, bir metni resim olarak tweete eklemek veya “flood” olarak anılan tweet serileri oluşturmak gibi yolları seçebiliyor. Twitter tweet serisi oluşturanların işini kolaylaştıracak bir özelliği test ediyor.