Ukrayna kripto para vergisi yüzde 5 olacak

Aslında bağımsız olan kripto para sektöründe yapılan vergi uygulaması, çeşitli tartışmalara neden oluyor. Özellikle Asya ülkelerindeki kripto para yatırımcıları, elde ettikleri gelir oranında vergi ödemek ile yükümlüler. Bu ülkelere, şimdi Ukrayna da eklendi. Ukrayna’daki kripto para yatırımcılarının, ülkeye yüzde 5 oranında vergi ödemesine karar verildi. Bu vergi, hem şirketler hem de şahıslar düzeyinde uygulanacak.

Ancak vergi uygulamasını kapsayan yasa tasarısının kısa süreli olacağı belirtiliyor. 2019 yılında yürürlüğe girecek olan yasa, 2025 yılına kadar geçerli alacak. Yani bu aralıkta kripto para yatırımcılarına yüzde 5 oranında vergi uygulanacak. Ancak 2025 itibariyle nasıl bir uygulamanın olacağı ise henüz bilinmiyor. Ukrayna vergi oranını artırarak bu uygulamaya devam edebilir veya tamamen kaldırabilir.

Ülkenin doğusundaki savaş nedeniyle, vatandaşlardan yüzde 1.5 oranında ‘ordu ücreti’ kesiliyor. Kripto para vergisinin de bu fono destek sağlamak için kullanılabileceği konuşuluyor.

(Techinside)