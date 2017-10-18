Ukrayna’da CTech ürünlerine büyük ilgi

CTech şirketi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 14’üncü Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarında, İHA ve SİHA’larda kullanılmak üzere geliştirdiği haberleşme terminallerini sergiledi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, CTech geliştirdiği ve ürettiği ürünlerini Ukrayna’da ilk defa tanıttı. CTech’in yapılan görüşmelerde en başta UFUK-C10 hakkında olmak üzere uydu haberleşmesi ve 4.5G ile mobil görüntü aktarımı sağlayan MODEO ile ilgili Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerine verdiği bilgiler ilgiyle karşılandı.

İHA’lar için güvenli haberleşme CTech mühendisleri tarafından tasarlanan ve dünya çapında yüksek teknoloji kullanılarak, yüksek güvenlikli şekilde geliştirilen uydu haberleşme terminalleri, hava platformlarının operasyon mesafesi ve etkinliğini binlerce kilometreye kadar uzatabiliyor.

Bu çalışmaların bir sonucu olarak, başta Türkiye’de geliştirilen insansız hava araçları (İHA) olmak üzere hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde askeri ve sivil hava araçlarında kullanılmak üzere üretilen hava uydu terminali, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen 14’üncü Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı’nda (Arms and Security 2017) sergilendi.

Fiber altyapıya gerek olmadan fiber hızında iletişimi sağlayacak CTech’in fuarda sergilediği bir başka önemli ürünü de tanıtımını yakın zaman içerisinde yaptığı, 5G’nin kullanımıyla gelişecek, akıllı şehir uygulamalarında kullanılabilecek milimetre dalga boyunda çalışan radyo link cihazı.

Savunma ve Teknoloji'nin haberine göre, GSM şebekesinde kritik öneme sahip cihazlardan biri olan radyo link cihazı, fiber altyapının kurulmasının mümkün olmadığı yerlerde fiber hızına erişebilmek için kullanılıyor. 10 saniyede yaklaşık 1 adet film içeriğini aktarabilecek hız kapasitesine çıkabilen radyo link cihazı gelecekte veri trafiğinin oldukça yoğun olacağı akıllı şehirlerde tüm cihazların birbirleriyle iletişim kurmasıyla oluşacak yoğun kapasite ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayacak.