Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğrafını çekti
NASA Astronotu Randy Bresnik Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğrafını yayınladı.
- star.com.tr / Gökhan Ertaş
Amerikalı astronot, İstanbul'un uzaydan görünen iki fotoğrafını çekti. Sulatanahmet camii ve Ayasofya'nın da resimleini koyarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Bresnik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa ve Asya'nın buluştuğu yer İstanbul. Güzel Ayasofya ve çarpıcı Sultanahmet Camii."
Where Europe meets Asia – Istanbul. Beautiful Hagia Sophia and stunning Blue Mosque. #OneWorldManyViews pic.twitter.com/kTicrWTfCP— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 7 Eylül 2017
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