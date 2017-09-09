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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğrafını çekti

NASA Astronotu Randy Bresnik Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğrafını yayınladı.

  • star.com.tr / Gökhan Ertaş
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Amerikalı astronot, İstanbul'un uzaydan görünen iki fotoğrafını çekti. Sulatanahmet camii ve Ayasofya'nın da resimleini koyarak sosyal medya hesabından paylaştı.
 
 
Bresnik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa ve Asya'nın buluştuğu yer İstanbul. Güzel Ayasofya ve çarpıcı Sultanahmet Camii."
 
 

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