Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğrafını çekti

Amerikalı astronot, İstanbul'un uzaydan görünen iki fotoğrafını çekti. Sulatanahmet camii ve Ayasofya'nın da resimleini koyarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Bresnik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ve Asya'nın buluştuğu yer İstanbul. Güzel Ayasofya ve çarpıcı Sultanahmet Camii."