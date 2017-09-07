Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Mekke'nin fotoğrafını çekti

Rus kozmonot, Mekke Şehri ve Kabe'nin fotoğraflarını Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. Ve "Mekke, gece de gündüz de muhteşem" dedi.

13 Kasım 1974'de doğan Rus kozmonot, toplamda dört uzay uzayda kaldı. En son 17 Ağustos 2017'de Orion uzay elbisesinin yeni bir sürümünü test etmek için Rus meslektaşı Fyodor Yurchikhin ile birlikte uzaya çıktı.