Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Mekke'nin fotoğrafını çekti
Rus kozmonot Sergey Nikolayevich Ryazansky, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Mekke'nin iki fotoğrafını yayınladı.
- star.com.tr / Gökhan Ertaş
Rus kozmonot, Mekke Şehri ve Kabe'nin fotoğraflarını Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. Ve "Mekke, gece de gündüz de muhteşem" dedi.
13 Kasım 1974'de doğan Rus kozmonot, toplamda dört uzay uzayda kaldı. En son 17 Ağustos 2017'de Orion uzay elbisesinin yeni bir sürümünü test etmek için Rus meslektaşı Fyodor Yurchikhin ile birlikte uzaya çıktı.
Город #Мекка прекрасен и ночью, и днем. // #Mecca is beautiful both day and night. pic.twitter.com/kSnIDBW8GB— Сергей Рязанский (@SergeyISS) September 4, 2017
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