UpCall’la arama deneyiminde yeni dönem başlıyor

· Telefon rehberinde kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğu telefon çalarken görünüyor.

· Aralamalarınıza konu eklenerek neden arandığı daha telefon çalarken karşı tarafa iletiliyor.

· Aramalara resim ve Emocan ekleyenek eğlenceli aramalar yapılabiliyor.

· Grup oluşturarak tek tıkla gruptaki herkes aynı anda aranarak toplu görüşme yapılabiliyor.

· Rehberde kayıtlı olmayan numaralar aranabiliyor, en yakın nöbetçi eczane gibi ihtiyaçlara lokasyon bilgisiyle birlikte ulaşılabiliyor.

· Rahatsız etme özelliği ile telefon açıkken arayanlara ulaşılamıyor anonsu iletilirken, aranana kimin aradığı bilgisi ulaştırılıyor.

· Tüm aramalar tek bir ekran üzerinden yönetebilirken; sms ile hizmet alınan Turkcell arama servisleri için bilgilendirmeler artık UpCall içinden kolayca takip edebiliyor.

Dijital dünyanın en yenilikçi uygulamalarının ismi Turkcell, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yeni nesil arama ve rehber uygulamasını Turkcell müşterilerinin kullanımına sundu. ‘Bilinmeyen Numara’ dönemini geride bırakan UpCall, akıllı telefondan arama deneyimini başka bir boyuta taşıyor. UpCall ile kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğunu görmek, tüm aramaları tek bir ekrandan yönetmek mümkün oluyor. Bu sayede banka, restoran, resmi kurum, market, kuru temizlemeci ya da henüz telefonunu kaydetmediğiniz biri aradığında telefon ekranında anında kim tarafından arandığı görülebiliyor. Android işletim sistemine sahip cihazların yanı sıra iOS işletim sistemine sahip cihazlarda arayan kişi bilgisini anında ekrana taşıyarak dünyada bir ilke imza atan UpCall sayesinde telefon numarasına ulaşmak istenen bir kişinin ya da mekanın sadece ismini yazarak numarasına kolayca ulaşmak ve aramak mümkün oluyor.

Hem arama yapıyor hem de arama nedenini iletiyor

Yeni nesil akıllı rehber uygulaması UpCall’da, arayan kişinin numarası rehberde kayıtlı olmasa bile, arayanın kim olduğunu gösterme özelliğinin yanı sıra pek çok fonksiyon bulunuyor. Aramalara konu ekleyebilme seçenekleri sayesinde karşı tarafa çağrıyla birlikte neden arandığı bilgisi de ulaşıyor. Böylece mesajı gören kişilerin acil durumlarda aramaya hızlı cevap vermesi mümkün oluyor. Ek olarak, aramalara resim ve Emocan stickler’ları ekleme özelliği sayesinde UpCall, aramalara eğlence de katıyor. Ayrıca Turkcell’liler UpCall ile aynı anda birden fazla kişiyi tek bir tıkla arayarak konuşulabiliyor, yer veya kişi bilgisini yazarak bilmediği numaraları öğrenip arayabiliyor. Tüm bu özellikleriyle UpCall, arama deneyiminde yeni bir dönem başlatıyor.

Grup aramaları artık çok daha kolay

UpCall, grup aramalarına kişileri tek tek eklemeye son vererek sadece tek bir tıkla grup araması yapılmasına olanak sağlıyor. İlk defa UpCall ile sunulan bu seçenek ile bir grup oluşturup tek tıkla gruptaki herkesi aynı anda arama ve hep birlikte sohbet etme imkânı tanınıyor. Bunun için aranılan kişilerde UpCall uygulamasının yüklü olması gerekmediği gibi diğer operatör kullanıcısı da olabiliyorlar.

Bir kişinin ismini ya da mekânın adını yazın, telefonu çıksın

Tanıtım, reklam ve bilgilendirme amaçlı bir numara aradığında uyarı gönderen uygulama, telefonda kayıtlı olmayan numaraların aranmasını da sağlanıyor. Bu sayede arama ekranında ulaşmak istediğiniz kişinin ya da mekânın sadece ismini yazarak arama yapmak mümkün oluyor. Örneğin; acil bir durumda en yakındaki eczaneleri nöbetçi olsa bile sorgulanıp harita üzerindeki konumları ve gidiş rotası kolayca görüntülenebiliyor.

Tüm aramalar tek ekrandan yönetiliyor

UpCall’un rahatsız etme özelliği ile telefon açıkken, arayanlar ulaşılamıyor anonsu duyarken, aranan kişi ise hangi numara ne zaman aramış gelen bildirimler ile öğrenilebiliyor. Turkcell’in KimAramış, KimAramış Ektsra, CepAçık, CepAçık Ekstra, KimArıyor, ŞimdiAra gibi arama servislerine abone olanlar, tüm aramaların tek bir ekran üzerinden kolayca yönetilebildiği UpCall ile sadece başarılı ve cevapsız çağrıları değil, telefon kapalıyken ya da meşgulken arayanları da arama kayıtlarından görebiliyor. Ayrıca arayıp ulaşamadığı kişiler telefonlarını açtığında ya da konuşmalarını bitirdiğinde yine aynı ekran üzerinden haberdar olunabiliyor. Böylelikle kullanıcıların daha önce kısa mesaj ile aldıkları bildirimler, uygulama bildirimleri ile tek ekrandan çok daha kolay ve anlık takip edilebiliyor.

UpCall’u indirmek ve kullanmak ücretsiz

UpCall uygulaması Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. UpCall’un bilinmeyen numaraları göstermesi için aranılan kişinin isminin paylaşılmasına izin vermiş olması gerekiyor. Bunun için arayan kişinin kaydının Turkcell Rehber’de ya da Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş’nin veri tabanında yer alması gerekiyor. Turkcell’in arama servislerinin aboneleri, bu SMS servislerinin tek bir platforma dönüştürülmüş hali olan UpCall üzerinden bildirimleri de ücretsiz alabiliyor.