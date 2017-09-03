Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Uppsala Üniversitesi: Girit'te bulunan ayak izleri 5.7 milyon yıllık

Uppsala Üniversitesi, 2002 yılında Girit´in Hania kenti yakınlarındaki Kastelio bölgesinde araştırma yapan Paleontolog Gerard Gierlinski ve Grzegorz Niedzwiedzki'nin tespit ettiği fosil 'ayak izi'nin 5.7 milyon yıllık olduğunu duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Paleontologların bulduğu fosil ayak izleri üzerine uzun yıllardır çalışma yapan Uppsala Üniversitesi'nden bir bilim adamlarından oluşan heyet, Elsevier dergisine, ayak izinin 5,7 milyon yıllık ve günümüz insanlarıyla neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu açıkladı.
 
Araştırmacıların yaptığı açıklamada, ayak izlerinin diğer hayvanların ayak izlerinden önemli bir farkı olduğu, insan türünün en yakın akrabası sayılan maymun ayaklarının ise insan ayağına değil, daha çok insan eline benzediği vurgulandı. İzde fark edilen dar ayak tabanı, beş parmak ve bunlardan ilkinin daha büyük olması, aynı zamanda kıvrık tırnakların olmaması bunun bir kanıtı olarak sunuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FBI'ın Rus konsolosluğunu arama görüntüleri ortaya çıktı

FBI'ın Rus konsolosluğunu arama görüntüleri ortaya çıktı

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA