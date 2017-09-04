Üst seviye yonga seti Huawei Kirin 970 duyuruldu

Çinli teknoloji devi Huawei, amiral gemisi modellerinde kullanılmak üzere en üst seviye yonga seti Huawei Kirin 970 versiyonunu açıkladı. Ürün 10 nm üretim teknolojisiyle hayat buluyor.

Huawei, geliştirdiği bu yeni yonga setini rakiplerinden geri kalmayarak 10 nm sürecinde üretmiş bulunuyor. Ürün bu bakımda enerji tüketimi ve performans konularında oldukça fazla ön plana çıkıyor. Yonga setinde 5.5 milyar transistör bulunuyor. 2.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A73 ve 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdekleri üzerinde yükselen yeni yonga seti, Mali-G72 ile 12 çekirdek üzerinde donanmış bir arabirim ile oldukça yüksek bir grafik performansı sunacak.

Firma tüm bunların yanında yapay zeka işleme konusunda da oldukça çalışmış gözüküyor. Nöral İşlem Birimi olarak isimlendirilen NPU yapısı 1.92 TFLOPS FP16 yapay zeka konusunda kendini gösteriyor. Bu sayede Huawei, kullanıcıyı tanıyan ve ona uygun çözümler sunan yazılımları ürünlerine çok daha rahat entegre edecek.

CNN Türk'te yer alan habere göre, ürün içinde 1.2Gbps indirme hızlarına çıkabilen Cat. 18 LTE modem, daha üstün fotoğraflar çekebilmek için tasarlanmış çift ISP birimi ve HDR10 desteği, 4K 60fps şifre çözme gibi öne çıkan yeteneklerde mevcut durumda. Yeni yonga seti ilk olarak Huawei Mate 10 modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.