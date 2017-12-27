Uzak Doğu’da gerilim tırmanıyor. Joponya ve Kore'den yeni hamle
Uzak Doğu’da artan gerilim ülkeleri yeni önlemlere itiyor. Japonya, Izumo Sınıfı helikopter muhriplerine, Kore Cumhuriyeti ise Dokdo Sınıfı amfibi taarruz gemilerine F-35B konuşlandırmak için ön çalışma başlattı.
Kısa kalkış dikey iniş (Short Takeoff Vertical Landing / STOVL) kabiliyetine sahip olan F-35B’lerin, söz konusu gemilerde, gerekli modernizasyonların ardından kullanılabileceği belirtiliyor.
Gemilerin pistlerinin ısı dayanımlarının artırılması gerektiği belirtilirken, Izumo Sınıfı helikopter muhriplerine ski-jump eklenmesi de gündeme gelebileceği konuşuluyor. Uçakların konuşlandırılmasıyle plaformlar, muharip birer uçak gemisine dönüşebilir. (C4Defence)
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