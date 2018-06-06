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Uzay istasyonuna 3 yeni mürettebat yola çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alacak iki astronot ve bir kozmonot, Baykonur Uzay Üssü'nden ateşlenen Soyuz kapsülüyle yörüngeye gönderildi.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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NASA astronotu Serena M. Auñón, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu  Alexander Gerst ve Rus kozmonot Sergey Prokopyev 6 Haziran'da Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden ateşlenen Soyuz kapsülüyle yörüngeye başarıyla gönderildi.
 
 
Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması yaklaşık 2 gün sürüyor. AstronotlarIn 8 Haziran'da istasyona ulaşıp, İstasyonda halen görevde bulunan Drew Feustel, Ricky Arnold ve Oleg Artemyev'e katılıp 6 kişilik nürettebatla  6 ay görev yapmaları planlanıyor.

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