Uzay istasyonuna 3 yeni mürettebat yola çıktı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alacak iki astronot ve bir kozmonot, Baykonur Uzay Üssü'nden ateşlenen Soyuz kapsülüyle yörüngeye gönderildi.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
NASA astronotu Serena M. Auñón, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst ve Rus kozmonot Sergey Prokopyev 6 Haziran'da Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden ateşlenen Soyuz kapsülüyle yörüngeye başarıyla gönderildi.
Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması yaklaşık 2 gün sürüyor. AstronotlarIn 8 Haziran'da istasyona ulaşıp, İstasyonda halen görevde bulunan Drew Feustel, Ricky Arnold ve Oleg Artemyev'e katılıp 6 kişilik nürettebatla 6 ay görev yapmaları planlanıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.