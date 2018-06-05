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Uzay turisti gönderimi ertelendi

Space X, uzay turisti planlaması ile iki vatandaşı Ay’a göndermeyi hedefliyordu. Ancak yapılan son açıklamalar, uzay turisti planı için değişikliğe gidildiğini gösteriyor.

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Elon Musk’ın yenilikçi uzay şirketi Space X, genellikle roket çalışmalarında dünyaya geri dönebilen roketleriyle biliniyor. Uzay endüstrisinde öncü şirketlerden biri olmak isteyen şirket, uzay turizmi alanında da yeni bir girişime imza atmıştı. Şirket, bu yıl içinde Ay’a iki uzay turisti göndermeyi hedefliyordu.
 
all Street Journal’daki bir habere göre Space X bu iki vatandaştan uzay yolculuğu için depozito da almasında rağmen, bu tarih ertelendi. SpaceX sözcüsü James Gleeson konuyla ilgili olarak: “SpaceX hala Ay’a özel kişileri uçurmayı planlıyor ve birçok müşterinin ilgisini çekiyor” dedi. Erteleme sonrası yeni tarih çizelgesi hakkında ise bilgi verilmedi.
 
Space X, uzay turistlerinin yaklaşık bir aylarını uzayda geçirmelerini hedefliyor. Ertelemenin arkasındaki ana nedenin ise maddi sıkıntılar olduğu tahmin ediliyor. Birçok uzay şirketi, yüksek maliyetli olan bu çalışmalar nedeniyle sorunlar yaşayabiliyor. Hatta bu maddi sıkıntılar nedeniyle, Boeing, NASA, Space X gibi dev şirketler ortaklık kurarak, çalışmalarını birlikte yürütüyorlar.
 
Wall Street Journal, ekonomik olarak yaşanan sıkıntılar nedeniyle Space X’in 2019 yılında yapacağı lansmanların yüzde 40’lık bir düşüş yaşayacağını öngörüyor. Ancak yenilikçi uzay şirketi, Falcon 9 ve Falcon Heavy lansmanları ile oldukça başarılı bir yıl geçirdi.
 
NASA ise son dönemde, uzay turistlerini kapsül ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermeyi hedefliyor.
 
(ShiftdeIete)

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