Uzayda bir yıl geçiren astronotun ikizinden farklı DNA’ları oluştu

Uzay yolculuğu çok bariz nedenlerden dolayı tehlikelidir. En başta bir roketle uzaya fırlatılıyorsunuz, sonrasında bu yetmiyormuş gibi bir de bir kapsülle aşağı düşürülüyorsunuz. Bunların tehlikesini göz ardı ettiğimizde, asıl tehlikenin uzayın kendisi olduğunu fark ederiz. Dünya’nın bizi çevreleyen o kusursuz manyetik alanı, her türlü zararlı ışından koruyan atmosferimiz gibi pek çok korumadan uzak olan uzay, tek bir hareketiyle yok etme gücüne sahiptir.

Bilim insanları, son zamanlarda uzayda yaşamın ne gibi etkileri olduğunu araştırıyorlar. Uzayda kısa bir süre kalınca insan DNA’sının değiştiğini fark eden bilim insanları, uzayda yaşamın en temel yapı taşlarını nasıl etkileyebileceğini görmek için astronot Scott Kelly’i uzaya gönderip, ikiz kardeş Mark’ı Dünya’da bıraktı. Scott Kelly uzayda 500 günden fazla zaman harcadı, ancak bu özel görev için uzayda tam 342 gün boyunca kesintisiz bulundu. Emekli astronot olan tek yumurta ikizi kardeşi Mark ise kardeşini Dünya’da bekledi.

Scott Dünya'ya geri döndükten sonra yapılan araştırmaların ardından artık “evet, uzay DNA’mızı değiştiriyor” diyebiliyoruz. Bilim insanları, Scott ile Mark’ın DNA’larına baktıklarında daha önce bulunan benzer DNA’ların değiştiğini gözlemledi. Scott’un DNA’sında yaşanan önemli ölçüde değişiklik, genomik testler başta olmak üzere pek çok test ile doğrulandı. Scott’un değişen DNA’sının büyük bir kısmı Scott, Dünya’ya döndükten 2 gün sonra normale döndü ama hala değişmeyen bazı şeyler var.

Araştırmalara göre Scott’un genlerinin %7’lik kısmı erkek kardeşi ile farklılık gösterdi. Bu değişiklikler, 2 yıl önce Dünya’ya dönmesine rağmen hala görülmeye devam ediyor. İkizler,n araştırması, Mars’a uzun süreli insan gönderildiği zaman çok büyük önem kazanacak. Scott’un değişen DNA’larının nasıl etkiler yaratacağı, o süreye kadar düzenli olarak kontrol edilecek. Uzay DNA’mızı değiştiriyor, ancak bunu yaparken bize ne oluyor, asıl merak edilen konu bu.

(Webtekno)