Uzayda kurulması hedeflenen ülkeye Türkiye'den rekor başvuru

İki aylık süre içinde Dünya genelinden 568.962 kişi bu projede yer almak için başvuruda bulundu. Toplamda 231 ülkeden yapılan başvurularda 130.706 kişi ile Çin birinci sırada gelirken, 61.382 kişi ile ikinci sırada Amerika bulunuyor. Listenin şaşırtan ismi ise Türkiye oldu. Çünkü 48.261 başvuru ile Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’yi ise Brezilya, Birleşik Krallık, İtalya, Meksika, Hindistan, İspanya ve Kolombiya izlemekte.

Asgardia; Norveç mitolojisinde göklerin şehri anlamına gelen Asgardia uzayda oluşturulan ilk ulus olacak. Maden astroidlerini kullanmak ve ayrıca Dünya’yı meteoritlerden korumak gibi görevlerde rol alacak. Kanada, Romanya, Rusya ve Amerika’dan pek çok uzay uzmanı, kozmonot ve bilim adamı bu grubun içinde yer alıyor.

E-posta ile ilk başvuru yapanlara kimlik doğrulama adımına dair bilgilendirme yapıldı. Kimlik doğrulama içinse isim, soyisim, adres, bilinen diller gibi temel bilgiler isteniyor. E-postayla iletilen formu doldurarak bir Asgardia kimlik numarası alıyorsunuz. Yapılan duyuruda formu dolduran ilk 100 000 kişinin tarihteki ilk Asgardian’lar olacağının da altı çizilerek belirtiliyor. Formun sonundaki Igor Ashurbeyli’nin Asgardia’nın “kurucu babası” olduğunun kabul edilerek, uluslararası platformunda Asgardia ulusunu Igor Ashurbeyli’nin temsil edeceğini kabul ettiğinize dair bir onay kutusu bulunmakta.