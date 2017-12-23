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Uzayda yardımsız dolaşan ilk insan yaşamını yitirdi

Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless yaşamını yitirdi.

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Johnson Uzay Merkezi'nden yapılan açıklamada, McCandless'ın 80 yaşında Kaliforniya'da hayatını kaybetti.
 
McCandless, 1984'te büyük sırt roketiyle Dünya'nın üzerinde yörüngede tek başına dolaşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü astronot bu fotoğraf çekildiği sırada Challenger uzay mekiğinden yaklaşık 100 metre uzaklaşmıştı.
 
 
 
​Sputnik'in haberine göre, ABD Donanma Akademisi'nde McCandless'ın sınıf arkadaşı olan Amerikalı Senatör John McCain, "Bruce'un uzayda rahatlıkla süzüldüğü ikonik fotoğrafı, Amerikan nesillerine, insan potansiyelinin sınırları olmadığı konusunda ilham verdi" açıklamasını yaptı.

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