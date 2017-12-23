Uzayda yardımsız dolaşan ilk insan yaşamını yitirdi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Johnson Uzay Merkezi'nden yapılan açıklamada, McCandless'ın 80 yaşında Kaliforniya'da hayatını kaybetti.

McCandless, 1984'te büyük sırt roketiyle Dünya'nın üzerinde yörüngede tek başına dolaşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü astronot bu fotoğraf çekildiği sırada Challenger uzay mekiğinden yaklaşık 100 metre uzaklaşmıştı.

We’re saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers’ link to mission control and helped launch @NASAHubble: https://t.co/myyOm101DR pic.twitter.com/jZeGvWzOxW — NASA (@NASA) 22 Aralık 2017

​Sputnik'in haberine göre, ABD Donanma Akademisi'nde McCandless'ın sınıf arkadaşı olan Amerikalı Senatör John McCain, "Bruce'un uzayda rahatlıkla süzüldüğü ikonik fotoğrafı, Amerikan nesillerine, insan potansiyelinin sınırları olmadığı konusunda ilham verdi" açıklamasını yaptı.