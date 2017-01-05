Uzaydan gelen gizemli sinyallerin adresi ilk kez tespit edildi

The Astrophysical Journal dergisinde yayımlanan rapora ek olarak McGill Üniversitesi uzmanları da belirtilen bölgeden 6 sinyal daha geldiğini açıklamıştı. Hızlı radyo patlaması adı verilen sinyaller sadece birkaç milisaniye sürüyor.

Peki bu sinyaller tam olarak nereden geliyor ve kim gönderiyor?

Her ne kadar kimileri komplo teorisyenleri bunların uzaylılardan geldiğine emin olsa da gizemli sinyallerin 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir cüce galaksiden geldiği tespit edildi. Nature'da yayınlanan makaleye göre bu cüce galaksi, Samanyolu'nun ancak yüzde 1'i büyüklüğünde.

Bilim adamları tarihte ilk kez bu sinyallerin kaynağını tespit etmiş oldu. Ancak sinyallere neyin neden olduğunu halen kimse bilmiyor. Sinyalin kozmik adresi ise yüksek çözünürlüklü radyo interferometri (Yüksek hassaslıkta düzlemlik ölçümü) gözlemleri kullanılarak tespit edildi.

Uzunluğu ve yüzey düzlemliğini mümkün olabilecek en yüksek hassasiytette optik yöntem kullanarak ölçme interferometri ile sağlanabiliyor. Kesin olarak ölçme uzunluğu değerlerinin elde edilmesi için ışığın özelliklerinin bilinmesi gerekiyor.