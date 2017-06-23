Avrupa Uzay Ajansı'ndan 5G atağı 'Uzaydan yüksek hızlı internet geliyor'

Uzay endüstrisinin Avrupalı liderleri ve ESA arasında imzalanan "Satellite for 5G" anlaşması, 2018-2020 yılları arasında yörüngeye yerleştirilmesi planlanan iletişim uydularını kapsıyor. ESA, Bu uydularla beraber önümüzdeki birkaç sene içerisinde uzaydan uydu tabanlı 5G internetin ilk testlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

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ESA Telekomünikasyon Müdürü Magali Vassiere'nin aşağıdaki videoda yer alan ifadelerine göre ESA'nın asıl planıysa uydu tabanlı 5G bağlantının gelecekte en az yer tabanlı bağlantılar kadar önemli olacağını kanıtlamak. Vassiere; şehir merkezlerinden uzak izole ortamlar, dağlar veya adalar gibi baz istasyonlarının bağlantı sağlayamadığı konumlar için uydudan sağlanacak bir 5G bağlantının hayati önem taşıyacağını belirtiyor.

ESA şu an için anlaşmayla ilgili çok fazla detay vermemiş olsa da uzay ajansı, 27-28 Haziran tarihlerinde konuyla ilgili çok daha fazla bilgiye yer verilecek olan büyük bir konferans düzenleyecek. Bakalım Avrupa'nın uzaydan 5G internet sağlama planları gerçekten de söylendiği kadar verimli olabilecek mi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzaydan uydu tabanlı 5G bağlantı sağlamak için harekete geçti. Paris'te düzenlenen bir havacılık ve uzay etkinliğine katılan ESA yetkilileri, Avrupa'nın en önemli 16 uzay şirketiyle iş birliği anlaşmaları imzalayarak yüksek hızlı 5G bağlantıyı uzaya taşımak için ilk adımı attı.

Uzay endüstrisinin Avrupalı liderleri ve ESA arasında imzalanan "Satellite for 5G" anlaşması, 2018-2020 yılları arasında yörüngeye yerleştirilmesi planlanan iletişim uydularını kapsıyor. ESA, Bu uydularla beraber önümüzdeki birkaç sene içerisinde uzaydan uydu tabanlı 5G internetin ilk testlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

ESA Telekomünikasyon Müdürü Magali Vassiere'nin aşağıdaki videoda yer alan ifadelerine göre ESA'nın asıl planıysa uydu tabanlı 5G bağlantının gelecekte en az yer tabanlı bağlantılar kadar önemli olacağını kanıtlamak. Vassiere; şehir merkezlerinden uzak izole ortamlar, dağlar veya adalar gibi baz istasyonlarının bağlantı sağlayamadığı konumlar için uydudan sağlanacak bir 5G bağlantının hayati önem taşıyacağını belirtiyor.

ESA şu an için anlaşmayla ilgili çok fazla detay vermemiş olsa da uzay ajansı, 27-28 Haziran tarihlerinde konuyla ilgili çok daha fazla bilgiye yer verilecek olan büyük bir konferans düzenleyecek. Bakalım Avrupa'nın uzaydan 5G internet sağlama planları gerçekten de söylendiği kadar verimli olabilecek mi. (Donanım Haber)