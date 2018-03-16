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Uzun Menzilli Erken İhbar Radar Sistemi (EİRS), 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olacak

Son yıllarda yakaladığı gelişim ivmesiyle hızla büyüyen milli savunma sanayinin başarılarına bir yenisi ekleniyor. ASELSAN tarafından üretilen Uzun Menzilli Erken İhbar Radar Sistemi (EİRS), 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olacak. Türkiye'ye yapılacak olası bir saldırı sırasında erken tespit olanağı sağlayacak sistem, tehdidin daha hızlı bertaraf edilmesini sağlayarak savunmanın gücüne güç katacak.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğultusunda hazırlanan Erken ihbar Radar Sistemi projesinin tedarik çalışmaları hızla devam ediyor. 
 
2011 yılında başlayan proje, nihayete ermesiyle Türkiye'nin savunma alanındaki gücüne güç katacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ASELSAN tarafından üretilen sistemin ilk 4'ü 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.
 
 
Türkiye, bu sistemle bölgedeki tüm hareketleri yakından takip edecek. Sistem, Türkiye'ye yapılacak olası bir saldırı sırasında erken tespit olanağı sağlayarak, tehdidin daha hızlı bertaraf edilmesini destekleyecek.
 
Son teknoloji ile donatılacak sistemin, uzun tespit menzilli ve taşınabilir olması güvenlik güçlerimize büyük kolaylık sağlayacak.
 
 
600-700 km tespit menzili hedeflenen sistem 3 boyutta tarama yaparak;
Hava-hava füzeleri
Hava-yer füzeleri
Alçak irtifa seyir füzeleri
Anti radyasyon füzeleri
Düşük surat ve düşük kesitli İHA’lar
Helikopterler
Uçaklar
 
Taktik, kısa, orta menzilli balistik füze gibi tehditlerin irtifa, kordinat gibi bilgilerini tespit ederek veri akışı sağlayacak.
 
Sistem aynı zamanda elektronik saldırılara karşı da dirençli olarak geliştiriliyor.
 
 
Uzun Menzilli Erken İhbar Radar Sistemi (EİRS)
 
EİRS, uzun menzilli erken ihbar amaçlı geliştirilen, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, yeni nesil S-Bant bir radardır. EİRS hava soluyan hava hedeflerinin yanı sıra Balistik Füzelerin ve görünmezlik teknolojisine sahip/düşük RKA’lı hedeflerin uzun menzilden tespit ve takip kabiliyetine de sahiptir. EİRS, AESA ve sayısal huzme oluşturma mimarisi ve çok kanal almaç yapısı sayesinde aynı anda birden fazla huzme oluşturma yeteneğine sahiptir. EİRS’in, tespit ve takip performansını artırmak amacı ile meteorolojik verileri kullanabilme özelliği bulunmaktadır. EİRS’i oluşturan, radar, haberleşme / komuta kontrol ve güç alt sistemleri taktik araçlar üzerinde taşınmaktadır. Bu nedenle yüksek hareket kabiliyetine sahip olan EİRS’in, kurulum ve toplanması için herhangi bir sökme takma işlemine ihtiyaç duyulmamaktadır. EİRS mevcut radar ağlarına bağlanarak, AWCIES formatındaki mesajlarla, 3B hava resmini diğer sistemlerle ve Kontrol İhbar Merkezleri ile telsiz veya radyolinkler üzerinden paylaşabilir. 
 
EİRS, özellikle balistik füze savunması için kritik olan, diğer EİRS’lerle veri füzyonu yapma ve hedef devretmek üzere iz bilgilerini aktarma özelliklerine sahiptir. Radarın operasyonel modlarını desteklemek amacıyla, uzun menzilli Mod 5 IFF sorgulayıcı, yüksek kazançlı bir IFF anteniyle entegre edilmiştir. EİRS’in sahip olduğu AESA mimarisi ve moduler tasarım yaklaşımı, düşük maliyetli bakım ve yüksek kullanıma hazır olma oranı kavramlarını desteklemektedir. EİRS, geniş frekans bandında frekansta ve zamanda hareketlilik, yan huzme karartma, düşük yan huzme sevilerine sahip olma gibi elektronik korunma özelliklerine sahiptir. 
 
 
Operasyonel ve Teknik Özellikler 
Uzun Menzilde Geniş Tehdit Setine Karşı Etkinlik 
Çok Düşük RKA’lı Hedeflerin Uzun Menzilden Tespit ve Takibi 
Balistik Füzelerin Tespit ve Takibi 
Yatay ve Düşey Eksende Elektronik Tarama 
Katı Hal Güç Yükselteç Teknolojisi 
Sayısal Hüzme Oluşturma 
Çeşitli Taktik Operasyon Modları 
Hedef Sınıflandırma Yeteneği 
Milli MOD5/S Uzun Menzilli IFF Sistemi (NATO ile uyumlu (STANAG-4193)) 
Lokal ve Uzak Radar Kontrolü 
Performans Değerlendirme Alt Sistemi 
Kontrol İhbar Merkezlerine ve NATO ACCS’a Entegrasyon 
Hava ve Füze Savunma Sistemlerine Entegrasyon 
Taktik Haberleşme Ağlarına Uyumluluk 
Gelişmiş Elektronik Koruma Tedbirleri ve Siber Güvenlik 
Anti-Radyasyon Füzelerine Karşı Önlemler 
10 Ton Sınıfı Taktik Tekerlekli Araçlar ile Taşınabilme 
C130/A400M ile Taşınabilme 
7/24 Çalışma 
3000 Saat MTBCF% 99.9 Kullanıma Hazır Olma 
30 Dakika Kurulum ve Toplanma Süresi 
Gelişmiş Sistem İçi Test Yetenekleri / 30 Dakika MTTR 
Zorlu Çevre Koşullarına Dayanım (MIL-STG-810G) 
Rüzgar Enerji Santrallerinin Olumsuz Etkilerine Karşı Özel Algoritmalar 

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