Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi çalışmaları sürüyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, silahlı kuvvetlerimizin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışmalarını çeşitli alternatifler üzerinden sürdürüyor. Bu kapsamda; Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (UMBHFSS) Projesi, SSM tarafından belirlenmiş olan milli geliştirme modelini destekleyecek ve aşamalı olarak gerçekleştirilecek program modeli çerçevesinde yürütülüyor.

Projenin bir aşaması olarak ASELSAN, ROKETSAN ve EUROSAM (MBDA İtalya-Thales Fransa ortaklığındaki firma) arasında uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesi kapsamında olası işbirliği modellerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapmak üzere firmaların niyetlerini beyan ettiği bir anlaşma 14 Temmuz 2017 tarihinde imzalanmıştı. Böylece üç firma bir iş ortaklığının başlangıcını yapmıştı. 8-9 Kasım 2017 tarihli NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda da bu Proje kapsamında Türkiye, Fransa ve İtalya savunma bakanları arasında bir niyet beyanı imzalamıştı.

SSM ile proje ortakları arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (UMBHFSS) Projesi Kavram Tanımlama Çalışması Sözleşmesi ise 5 Ocak 2018 tarihinde imzalandı. Buna göre proje ortakları daha önce EUROSAM’ın geliştirdiği SAMP-T hava savunma sisteminden daha gelişmiş bir sistem üzerinde birlikte kavram tanımlama çalışması yapmaya başladı.

Proje kapsamındaki çalışmalara 30 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da üst düzey katılımcılarla birlikte icra edilen bir toplantı ile devam edildi. Kavram Tanımlama Çalışması’nın 2019 yılı sonunda SSM’ye sunulması bekleniyor.

(Defence Türk)