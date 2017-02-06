Uzun süreli uzayda kalmanın tuhaf etkileri

Yerçekiminin olmaması, radyasyona maruz kalmak, Kelly’nin beslenme düzeni ve yörüngedeki hayatın diğer gerçekleri, vücudunu önemli şekillerde etkiledi; NASA’nın şimdi öğrendiği üzere, buna kendi genetik planı bile dahil.

Hâlâ devam etmekte olan İkizler Çalışması’nda, uzun vadeli uzay yolculuğunun insan vücudu üzerindeki ince fakat önemli etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla, Scott Kelly’nin tek yumurta ikizi ve eski astronot olan Mark Kelly kullanılıyor.

Business Insider’dan Dina Spector, NASA’nın Ocak ayının sonunda yayınladığı çalışmanın en etkileyici ön sonuçlarından bazılarını bildirdi, bunların içinde bir ‘uzay geninin’ muhtemel mevcudiyeti tarafından kaynaklanan bedensel değişimler de bulunuyor.

İşte, eğer bir yıl boyunca uzayda kalırsanız, vücudunuzda gerçekleşen sekiz diğer biyolojik tuhaflık:

Vücudunuzdaki sıvılar daha eşit bir şekilde dağılıyor ve yüzünüz daha şişik görünüyor.

Egzersiz yapmazsanız, kemik yoğunluğunuzun yaklaşık %12’sini kaybediyorsunuz.

Bacaklarınıza kafanıza doğru kayan sıvı, 2 litrelik bir şişeyi doldurabilir.

Beyindeki basınç değişimleri yüzünden gözleriniz bozulabiliyor.

Ağırlığınız olmadığı zaman kaslara ihtiyacınız olmaz, bu yüzden küçülüyorlar ve fazla dokuyu emiyorlar.

Muhtemelen uykudan mahrum oluyorsunuz. Çoğu astronot gecede sadece 6 saat uyuyor çünkü uzayda uyumak tuhaf.

Dünya’nın koruyucu manyetik alanının dışından vücudunuzu bombalayan radyasyon, kansere yakalanma ihtimalinizi artırabiliyor.

Yerçekimi sizi aşağıya çekmediğinden, omurganız uzuyor ve %3 daha uzun oluyorsunuz.