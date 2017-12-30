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Venezuela, bitcoin madencilerini ‘terörizmle’ suçluyor

Yüksek enflasyonla boğuşan Venezuelalılar, hükümetin madencilik faaliyetlerine getirdiği ciddi kısıtlamalara rağmen Bitcoin’e güveniyor.

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Venezuela hükümeti son zamanlarda Bitcoin madenciliğine yönelik ağır kısıtlamalar getirmiş, bazı madenciler tutuklanmıştı. Hatta hükümet, bugünlerde ulusal bir kayıt sistemi kurarak, madencilerin faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için bu sisteme kayıt yapmalarını zorunlu hale getirmeyi planlıyor.
 
Öte yandan polisin madencilere yönelik baskıları da devam ediyor. Bitcoin.com’un haberine göre, henüz geçen hafta Daniel Andres Di Bartolomeo Viloria adlı bir madenci, kara para aklama, terörizmi finanse etme ve ulusal elektrik şebekesine zarar verme gibi suçlardan tutuklandı.
 
Bütün bunlar olurken, yüksek enflasyon karşısında vatandaşlar için Bitcoin’i bir nevi hayatta kalma aracı olarak görüyor. Aslında bu durum Güney Amerika ülkeleri için yeni bir şey değil. Ciddi ekonomik sorunlarla boğuşan bazı Güney Amerika ülkelerinde, başka seçeneklerinin olmadığını düşünen vatandaşlar kripto para birimlerini bir yatırım aracı olarak görüyor.
 
Siber Bülten'de yer alan habere göre, çoğu kişi Bitcoin kullanarak gıda, sağlık ve giyim gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Habere göre, hükümetin kısıtlayıcı uygulamaları Bitcoin’e yönelik ilgiyi azaltacak gibi durmuyor.

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