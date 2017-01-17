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Venüs gülümsedi! Atmosferinde gizemli bir dalga tespit edildi

Aralık 2015'te Venüs'ün atmosferinin çoğunda uzanan yay şeklinde bir dalga, Japonya'daki Akatsuki uzay aracı misyonundan bilim adamları, bunu yerçekimi dalgası olarak nitelendirdiler.

  • star.com.tr / Gökhan Ertaş
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Daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse, Venüs rüzgarları saatte 250 mil hızla ilerlerken bulutlar her dört günde bir gezegende gezinirken, bu devasa yanlamasına gülümseme hareket etmedi, ancak dört gün boyunca yerinde sabit kaldı. Akatsuki'nin geniş döngüsel yörüngeden dolayı, uzay aracı bir ay daha fazla gözlem yapamadı.
 
Uzay aracı aynı bölgeye tekrar baktığında, gülümseme kayboldu. Geçen yılın Nisan ve Mayıs aylarında birkaç kısaca ışıldama dışında gülümseme geri dönmedi.
Pazartesi günü Nature dergisi tarafından yayınlanan bir makalede Yerbilimleri görevinde çalışan bilim adamları detaylı gözlemlerini açıklayarak bunun bir "yerçekimi dalgası" olduğunu düşündüklerini açıkladılar
 
Yeni gazetenin yazarları, sayısal simülasyonların fikir için ön destek sağladığını, ancak yerçekimi dalgasının alt atmosferde nasıl oluştuğunu ve propagandasını hala açıklayamadıklarını söyledi. Veya neden belirgin gülümseme Aralık 2015'te görüldü ve o günden bu güne bir daha görülemedi?
Bilim adamları Akatsuki uzay aracının asıl amacı olan venüs rüzgarlarını araştırmak, ama hala bu büyük soruyu cevaplayacak veriyi elde edemedi: Neden rüzgarlar Venüs'te o kadar hızlı esiyor?
 

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