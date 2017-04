Vestel, A.C.E “Müşteri Mutluluğu” Başarı Ödüllerini Topladı

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, A.C.E AWARDS’un ‘Beyaz Eşya’, ‘Televizyon’ ve ‘Cep Telefonu’ kategorilerinde, müşteri deneyimini en iyi yöneten marka olarak 3 ayrı ödüle layık görüldü.

Şikayetvar.com aracılığıyla yapılan 400 bin anket üzerinden oluşturulan müşteri deneyim endeksinde, 2016 yılında kendi sektörlerinde uyguladıkları başarılı stratejilerle müşteri deneyimini en iyi yöneten markalar belirlendi. Geçtiğimiz yıllarda, beyaz eşya ve televizyon kategorilerinde birinciliği bırakmayan Vestel, bu yıl cep telefonu kategorisindeki birinciliği de aldı.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, ödüllerle ilgili yaptığı değerlendirmede “Biz her alanda dünya standartlarında ürün ve hizmet üreten bir marka olarak, çalışmalarımızı aldığımız kıymetli ödüllerle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir müşteri sadakati ve kusursuz Vestel deneyimi, her daim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Satış sonrası hizmetlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılamak ve çözümlemek için 7 gün 24 saat ulaşılabilir bir marka olmanın önemini biliyoruz. Tüketicilerimiz ile kurduğumuz çözüm odaklı ve samimi ilişkinin, markamıza 3 ayrı kategoride müşteri mutluluğu ödülü ile dönmesinden büyük onur duyuyoruz. Oyları ile bizi bu ödüllere layık gören müşterilerimize teşekkür ederim. Yerli üretimin gururu bir marka olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.