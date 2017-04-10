Vestel, Toshiba'nın televizyon bölümünü satın alabilir

Türkiye’nin yerli teknoloji üreticisi Vestel, bildiğiniz gibi Japon teknoloji devi Toshiba ile ortak anlaşmalar imzalamıştı. Bazı ürünlerinin üretimini Vestel fabrikalarına emanet eden Toshiba, birçok ürününün başta Avrupa olmak üzere satış ve pazarlamasını da Türkiye’nin önde gelen yerli üreticisine emanet etmişti ve son gelişme ile birlikte bu iki teknoloji devinin arasındaki ilişki oldukça farklı bir boyuta taşınacak gibi görünüyor.

Uzun süredir sıkıntılar yaşayan Toshiba, bazı departmanlarını devretmeye ve küçültmeye karar verdi. Geçtiğimiz günlerde ise televizyon departmanını da satışa çıkardığını duyurdu. Japon medyasının söylentilerine göre bu departmana yerli üretici Vestel yoğun ilgi gösteriyor. Çinli bir firmanın da talip olduğu departmanı ise Japon teknoloji devinin kime satacağı henüz bilinmiyor. Lakin yapılan sıcak ilişkilere bakılarak Toshiba’nın televizyon departmanını Vestel’e devredeceği düşünülüyor.

Eğer Yerli üretici Vestel, Japon teknoloji devine ait televizyon departmanını satın almayı başarırsa yerli üretim koşunda büyük bir atılıma imza atmış olacak. Ekonomik anlamda da ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak bu satın alma sayesinde Vestel, dünya çapında bir markanın teknolojisini bünyesine katmış olacak.