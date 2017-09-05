Vestel, Türkiye’nin ilk yerli çerçevesiz ultra ince LED TV’sini IFA’da tanıttı

Vestel ilk kez sahneye çıkardığı teknolojileri, fark yaratacak çözümleri ve rekortmen ürünleri ile IFA’nın en dikkat çeken markalarından oldu. Tasarım, teknoloji ve enerji verimliliğine maksimum önem veren Vestel’in IFA’daki 3000 metrekarelik standında 790 ürün sergilendi.

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, 1-6 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da, bugüne kadar üretilmiş çerçevesiz ultra ince ilk yerli LED TV’yi tanıttı.

IFA’da dikkatleri üzerinde toplayan UHD TV ürünler, 1 santimetreden daha ince bir LED ekrana sahip. Kenarlıksız ve ultra dar çerçeveli yeni ürün, arka panelinin çok ince olmasıyla dikkat çekiyor. UHD TV’ler, Yüksek Dinamik Aralık (High Dynamic Range- HDR) teknolojisi ve Geniş Renkli Gamut paneli sayesinde, izleyicileri ekrandaki sanal dünyanın içine sürüklüyor ve kapsamlı bir izleme deneyimi sunuyor. Yuvarlak çerçeve tasarımı; her ortama sorunsuz uyum sağlarken, eşit derecede etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Vestel’in yıldız ürünü, 55 ve 65 inç olmak üzere 2018 yılının ilk yarısında satışa çıkacak.

UHD TV’lerin yanı sıra, sergilediği Vestel OLED TV ve 8K TV ürünleri ile de TV konusundaki iddiasını pekiştiren Vestel, Türkiye’nin yerli teknolojide geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Vestel OLED TV ile daha mükemmel renkler

Kendi parlaklığını bağımsız olarak ayarlayabilen pikselleri ile OLED TV, gerçek hayatta görülen parlaklık ve renkleri birebir elde etme imkânı sunuyor. Doğal ışık ve titreşim ile elde edilen görüntüler sayesinde Vestel OLED TV, gerçek siyah rengin mükemmel görüntüsü yeniden tanımlanıyor.

8K TV ile daha canlı ve keskin detaylar

Vestel 8K TV'nin tasarımı, ekran teknolojisini ve üstün çözünürlüğü bir araya getiriyor. 7680 X 4320 piksellik (en yüksek çözünürlüğe sahip) Vestel 8K TV, bir TV'den bekleyebilecek en yüksek standartı sunuyor. Ayrıca, Full HD TV'lerden 16 kat daha canlı ve net, 4K UHD TV'den 4 kat daha canlı ve 4 kat daha keskin görüntüleriyle gerçek bir deneyim sunuyor.

Vestel TV ile daha güvenli evler

‘Akıllı Ev Sistemleri'ne ‘Nesnelerin İnterneti’ trendiyle TV'yi entegre eden Vestel, kullanıcılarına güvenlik konusunda yeni bir açılım yapıyor. AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen yeni sistemle Vestel TV, ev sahipleri yokken evde ve etrafında oluşabilecek hareketleri en gelişmiş teknoloji sensörleriyle algılayarak, gerekli uyarıları yapıyor.

Vestel buzdolabında rekortmen ürünler dikkat çekti

En Sessiz ve En Enerji Tasarruflu No-Frost Kombi Buzdolaplarında dünya rekoru Vestel’de

Pro Drive teknolojisi sayesinde Vestel, dünyanın en sessiz No-Frost Kombi Buzdolabını 33 dbA ses seviyesinde sunuyor.

Bir diğer rekortmen ürün enerji tasarruflu No-Frost Kombi Buzdolabı ise, Vestel Ar-Ge tarafından tasarlanan özel fan algoritması ile A+++’dan yüzde 35 daha az enerji tüketiyor. Kullanılan Pro Drive teknolojisi, TÜV Rheinland (Uluslararasi Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.S.) tarafından onaylı.

Vestel Dört Kapılı Buzdolabı sınıfının birincisi

Vestel’in ÜVR heinland tarafından piyasada sertifikalandırılmış en enerjik yeni ürünü olan buzdolabı A +++ 10% verimliliğine sahip ilk 4 kapı ürün olarak dikkat çekiyor. Sınıfında birinci olan yeni ürün, buzdolabı ile derin dondurucu bölmeleri arasında kokuların birbirine karışmasını önleyen; ekstra tazelik sağlayan çok soğutucu bir dondurma sistemi barındırıyor

Ses Kontrollü Kapı Açma Sistemi

Vestel’in yeni nesil buzdolapları için geliştirdiği ve hayatı kolaylaştıran yeni buzdolabı teknolojilerinden biri de Vestel Sesli Komut Teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde, buzdolabının kapısı sesli komut ile açılıp kapatılabiliyor.

Akıllı Telefon denince Vestel konuşulacak

Bulanık resimlere ‘elveda’ dedirten Z10

Geçtiğimiz ay satışa sunulan, Vestel Venus’un yeni üst segment telefonu Z10; cam ve metalin zarif kombinasyonu ile dikkatleri üzerinde topluyor. Metal gövdeyi çevreleyen kavisli 2.5D cam, telefonun her iki elde de rahat bir şekilde tutulabilmesine olanak sağlıyor.

Z10, tüm video ve müzik dosyalarını aynı çatı altında toplayan 64 GB’lık kral boyutu hafızasıyla da adından söz ettiriyor. Qualcomm'un oktav çekirdeği ve 4GB RAM belleği, telefonun sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Bulanık resimlere de ‘elvada’ dedirten Z10'un arka kamerasına entegre edilen optik görüntü sabitleyiciyi (OIS) 8MP ön kamera, özçekimlerde en iyi sonuçları garanti ediyor.

Uzun ömürlü pili ile V5

Keskin bir çözünürlüğe sahip 5 "HD, tamamen lamine IPS ekranına sahip V5; IPS teknolojisi sayesinde mükemmel görüntü kalitesi sunuyor. Ergonomik yapıya sahip V5, 13MP arka ve 5MP ön kamera ile fotoğraf çekiminde de iddiasını sürdürüyor. V5, güçlü 3050 mAh Li-ion pil ile gün boyu şarj ihtiyacı olmadan kullanılabiliyor.

İnce tasarımı ile E3

8.3 mm kalınlığı ve 5 "ekranı ile dikkat çeken E3, yeni IPS ekran teknolojisi sayesinde ise geniş bir görüş alanını ve renk paletini bünyesinde barındırır. E3'ün ergonomik tasarımı tek elle dahi kolay kullanım imkanı sunarken, 8MP'lik arka kamera ve 5MP'lik ön kamerasıyla iyi bir fotoğraf deneyimi yaşatıyor.