Vestel’in Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı dünyanın en iyi tasarım ödüllerini topladı
Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, tasarımın kalite onayı olarak kabul gören Red Dot Award 2017’de “Vehicles and Vehicles Accessories” kategorisinde; Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı ile Red Dot ödülünün sahibi oldu. Bu ödül ile birlikte Vestel, aynı cihaz ile dünyaca ünlü 5 ayrı tasarım ödülüne ulaşmış oldu.
Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, tasarım dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Red Dot Design Award 2017’den, Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı tasarımı ile ödülle döndü. “Vehicles and Vehicles Accessories” kategorisinde ödüle layık görülen Vestel, 5.500’ü aşkın ürün arasından seçilen şarj cihazı tasarımıyla tam not aldı.
Red Dot Award 2017 kapsamında; aralarında bağımsız tasarımcılar, tasarım profesörleri ve alanında uzman gazetecilerin yer aldığı 40 kişilik jüri, yarışmaya katılan tüm aday projeleri tasarım kalitesi, fonksiyonellik, ergonomi, inovasyon derecesi, malzeme kullanımı, sağlamlık, kullanım kolaylığı ve ekoloji açısından değerlendirdi.
Vestel, Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı ile daha önce aldığı Silver A’ Design Award, Plus X Design Award, Good Design Award ve Design Turkey İyi Tasarım ödüllerine Red Dot 2017 ödülünü ekleyerek, dünyaca ünlü 5 ayrı tasarım ödülüne ulaşmış oldu.
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