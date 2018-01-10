Vivo, ekran üzerinde parmak izi tarayıcı olan ilk telefonu tanıttı

Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta başlayan ve dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES'ten birbiri ardına haberler geliyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, Apple ve Samsung'tan beklenen hamleyi gerçekleştirerek dünyadaki ilk parmak izi tarayıcısı olan akıllı telefonu fuarda tanıtarak bu yılın ilk yarısında piyasaya çıkacağını açıkladı.

Vivo'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alex Feng, "Geniş tüketici araştırması ve uzun vadeli Ar-Ge yatırımımızdaki çabalarımızla Vivo, parmak izi tarama teknolojisinin gelişimine öncülük etmek için iyi bir konumda bulunuyor" ifadelerine yer verirken, ekranın seri üretime hazır olduğunu söyledi.

Ntv'de yer alan habere göre, cihazın parmak dokunuşuna 0.7 saniyede tepki verdiğini açıklayan Vivo, cihazın bu yıl içerisinde isimlendirerek tüm dünyada satışa sunması bekleniyor.