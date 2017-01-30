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Volkswagen skandala rağmen dünyanın en büyüğü oldu

Dizel otomobillerde özel bir programla emisyon değerlerini düşük gösterdiği için şirket tarihinin en büyük kriziyle boğuşan Alman otomobil devi Volkswagen, skandala rağmen 2016 yılında dünyanın en çok otomobil satan Japon otomobil devi Toyota’yı geride bıraktı.

  • DHA
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Bünyesinde Daihatsu ve Hino Motors gibi otomobil üreticisi firmaları barındıran Toyota satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Toyota satışlarını yüzde 0,2 artırdığı 2016 yılında dünya çapında 10,17 milyon araç satarken, 2015 yılına göre 3,8 artış sağlayan Volkswagen aynı yıl 10,31 milyon otomobil satmayı başardı.
 
Toyota’nın beş yılın ardından ilk kez en çok otomobil satma rekorunu Volkswagen’e kaptırdığına dikkat çeken Alman basını, önümüzdeki günlerde satış rakamlarını açıklaması beklenen General Motors’un bu rakamların altında kalması durumunda VW’nin dünyanın en büyüğü olacağına vurgu yapıyor.
 
Volkswagen, 2015 yılında patlak veren emisyon skandalı sonrasında başta ABD olmak üzere, milyonlarca aracı geri çağırmak zorunda kalmış, bazı ülkeler ise, VW marka otomobillerin satışını durdurmuştu.
 

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