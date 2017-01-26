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VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor

Yapılan son araştırmaya göre kullanıcıların internette güvenlik ve gizliliğin sağlanması için tercih ettikleri birçok VPN uygulamasının aslında takip edilmeyi daha da kolaylaştırdığı ortaya çıktı.

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Günümüzde birçok internet kullanıcısı sanal dünyada izlerinin sürülmesini ve ziyaret ettikleri web sitelerinin bilgi toplamasını önlemek için "Sanal Özel Ağ", yani VPN uygulamalarına başvuruyorlar. İnternet trafiğini şifreleyerek anonim bir sunucu üzerinden tekrar yönlendirme yapan yazılımlar, böylelikle teoride bireysel bir kullanıcının sanal dünyada takip edilmesini güçleştiriyor.
 
 VPN uygulamalarının yüzde 38'i zararlı yazılım içeriyor
Araştırmada yer alan bir diğer bilgiye göre -VirusTotal taraması ile- uygulamaların yüzde 38'lik bölümünde zararlı yazılım yer alırken, yüzde 18'i ise herhangi bir şifreleme olmadan hizmet veriyor. Üstelik bazı uygulamalar merkezi bir sunucuya değil, yazılımı kullanan diğer kişiler üzerinden yönlendirme yaparak ciddi anlamda güvenlik zafiyeti ortaya çıkarıyor.
 
 
Hangi servislerden uzak durulması gerektiğini raporda paylaşmayan araştırmacılar ZenMate, TunnelBear, Hotspot Shield ve Opera VPN gibi topladıkları bilgileri açık şekilde belirten güvenilir yazılımları tavsiye ediyor. Söz konusu güvenlik olunca kullanıcıların biraz daha dikkatli ve seçici davranmaları gerekiyor.

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