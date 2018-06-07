VPNFilter siber saldırısı artarak büyüyor

VPNFilter ilk yayılmaya başladığı hafta, Cisco ağ firmasındaki araştırmacılar bu kötü amaçlı yazılımın 50’den fazla ülkede 500.000’den fazla yönlendirici ve modeme bulaştığını açıklamıştı. Aradan geçen iki haftada bu kötü amaçlı yazılım; SSL şifrelemesini atlatabiliyor, gelen trafiğe daha fazla zararlı kod ekleyebiliyor ve parola gibi hassas verileri çalabiliyor. Çok kısa bir süre içerisinde oldukça hızlı bir şekilde gelişen bu zararlı yazılımın bulaştığı yönlendirici sayısı için artık milyonlardan bahsediliyor.

VPNFilter için çeşitli korunma yöntemleri mevcut

Antivirüs firması Symantec, eğer modeminizde kötü amaçlı bir yazılım olduğunu düşünüyorsanız modeminizi yeniden başlatmanızı önerdi. Aynı zamanda modeminiz için son çıkan güvenlik yamalarını mutlaka yüklemelisiniz. Modeminizi fabrika ayarlarına geri yüklemeniz de yine tavsiye edilen çözümlerden bir tanesi.

(ShiftdeIete)