VPNFilter siber saldırısı artarak büyüyor
Rus siber saldırganların iki hafta önce yaymaya başladığı VPNFilter adlı kötü amaçlı yazılım, ilk ortaya çıkışından beri saldırı alanını genişletiyor. Çok daha fazla yönlendirici ve modemi etkilemeye başlayan bu zararlı yazılım artık çok daha gelişmiş bir seviyeye ulaştı.
VPNFilter ilk yayılmaya başladığı hafta, Cisco ağ firmasındaki araştırmacılar bu kötü amaçlı yazılımın 50’den fazla ülkede 500.000’den fazla yönlendirici ve modeme bulaştığını açıklamıştı. Aradan geçen iki haftada bu kötü amaçlı yazılım; SSL şifrelemesini atlatabiliyor, gelen trafiğe daha fazla zararlı kod ekleyebiliyor ve parola gibi hassas verileri çalabiliyor. Çok kısa bir süre içerisinde oldukça hızlı bir şekilde gelişen bu zararlı yazılımın bulaştığı yönlendirici sayısı için artık milyonlardan bahsediliyor.
VPNFilter için çeşitli korunma yöntemleri mevcut
Antivirüs firması Symantec, eğer modeminizde kötü amaçlı bir yazılım olduğunu düşünüyorsanız modeminizi yeniden başlatmanızı önerdi. Aynı zamanda modeminiz için son çıkan güvenlik yamalarını mutlaka yüklemelisiniz. Modeminizi fabrika ayarlarına geri yüklemeniz de yine tavsiye edilen çözümlerden bir tanesi.
(ShiftdeIete)
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