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VR gözlük ölüme yol açtı

VR teknolojisinin iyiden iyiye hayatımızda yer edindiği bir gerçek. Fakat geçtiğimiz günlerde Rusya‘da meydana gelen olay bu teknolojinin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

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Yerel bir ajansın haberine göre Rusya‘da yaşayan 44 yaşındaki kimliği açıklanmayan birisi sanal gerçeklik gözlüğünü taktıktan sonra evde dolaşırken cama çarpıp düşmesinin ardından kan kaybından dolayı hayatını kaybetti.
 
shiftdeIete'in haberine göre Moskova‘da sanal gerçeklik nedeniyle gerçekleşen ilk ölüm olarak tarihe geçen bu olay, Rusya başta olmak üzere tüm dünyada tartışma yarattı. Olayın detaylı polis raporunun ardından resmi kurumlarca ele alınacağı açıklandı.
 
Bu ilginç olay Rusya‘da sanal gerçeklik teknolojisi konusunda kısıtlama gelmesine neden olup olamayacağı ise tertışma konusu oldu.

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