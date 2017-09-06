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Whatsapp Business'ı test ediyor

Facebook, sahibi olduğu WhatsApp uygulamasında kurumsal hesapları paralı hale getiren yeni bir güncellemeyi test ediyor.

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DHA'nın haberine göre; Whatsapp Operasyon Direktörü Matt Idema, büyük girişimcilere sağladıkları ek özelliklerden ücret alacaklarını açıkladı.
 
Wall Street Journal'ın aktardığına göre, bir milyardan fazla kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulamasına, kurumsal iletişimle ilgili yeni özellikler eklenecek. Whatsapp'ın resmi blogundaki bültene göre de, kullanıcıların Whatsapp'taki büyük şirketlere ait hesaplarla daha kolay iletişim kurması adına eklemeler yapıldığı belirtildi.
 
WhatsApp'ın blogunda "Küçük şirketler için ücretsiz olan Whatsapp Business uygulaması üzerinden kullanılacak yeni araçlar ve havayolu şirketleri, e-ticaret siteleri, bankalar gibi büyük şirketler için girişim çözümlerini test etmekte oldukları" ifade edildi.

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