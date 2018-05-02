WhatsApp, grup yöneticilerine kısıtlama yetkisi veriyor

WhatsApp kullanıcılarının önemli bir kısmı, sosyal yaşamları gereği pek çok mesajlaşma grubuna üye. Bu grupların iletişim açısından oldukça kolaylık sağladığını düşündüğümüzde, daha çok geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Bir süre önce grup yöneticilerine yönetici belirleme hakkı tanıyan WhatsApp, şimdi de daha çok yetki kazandırmanın yeni bir yolunu buldu.

Bildiğiniz üzere üyesi olduğumuz mesajlaşma gruplarının resimlerini, isimlerini ve açıklamalarını bütün üyeler değiştirebiliyor. Bu denetim hakkı için grup yöneticisi olamaya gerek kalmıyor. Yeni getirilen özellikle grup yöneticileri, üyelerin bu hakkını elinden alabiliyorlar. Eğer uygun görülürse grup adını değiştirmek, sadece yöneticilere özel bir hak oluyor.

Grup Bilgisi ekranından Grup Ayarlarına girildiğinde, Grup Bilgisini Düzenle satırından yetki durumu seçilecek. Sadece yöneticiler ya da tüm üyelere değişim hakkı verilebilecek.

Özelliğin kullanılması için WhatsApp’ın Andorid işletim sisteminin 2.18.132 Beta sürümüne güncellenmesi gerekiyor. Özelliğin yakın zamanda tüm Android, iOS ve Windows Phone kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

(Webtekno)