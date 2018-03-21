WhatsApp için 3 yeni özellik

Yeni gelen özellikle birlikte kullanıcılar, oluşturdukları WhatsApp gruplarına maksimum 500 kelime ile açıklama yazısı yazabilecekler. Bununla birlikte grupta olan ve yönetici yetkisi olmayan kişiler de açıklama yazısını değiştirebilecek. Ayrıca, grup açıklamasında yapılan herhangi bir değişiklik, grupta olan tüm kullanıcılara bildirim olarak gidecek.

Bu güncellemenin amacı, kullanıcı WhatsApp’ın davet linki ile kişileri kendi grubuna davet ederken, yazılan açıklama kısmı sayesinde ne amaçla kurulduğunu öğrenebilir ve ona göre gruba katılım sağlayabilir. Ayrıca bu özelliği grubunuza girip, kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Grup açıklaması özelliğinin yanı sıra, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak, ek bir özellik daha sunuldu. Bu özellik, grup bilgisi kısmından, isim araması yaparak, kişiye hemen ulaşabilmenize olanak sağlıyor.

Son olarak WhatsApp, sesli ve görüntülü aramalarında geçiş yapmasına olanak tanıyan yeni bir video simgesi düğmesini de etkinleştirdi. Böylelikle uygulama daha kullanışlı hale gelecek.

(ShiftdeIete)