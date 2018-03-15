WhatsApp, İngiltere'de kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşmayacak

Gerçekleşen olaylar sonucunda sosyal medya devi Facebook, mesajlaşma platformu WhatsApp ile kullanıcı verilerinin paylaşımı konusunda davalık olmuştu. United Kingdom Information Commissioner’s Office (İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi) kısa adıyla ICO tarafından yürütülen ve uzun süredir devam eden dava dosyası bugün kapatıldı.

Dava sonunda verilen karara göre WhatsApp, temel veri işleme dışındaki hiçbir kullanıcı verisini Facebook’la paylaşma yükümlülüğüne sahip değil. Ayrıca davayı sonrasında alınan karara göre WhatsApp ve Facebook herhangi bir para cezasına çarptırılmadı.

Facebook güvenlik sistemini Verilerin Korunması Yönetmeliği’nin (GDPR) gereklerini yerine getirecek şekilde düzenleyene kadar WhatsApp herhangi bir veriyi sosyal medya deviyle paylaşmayacak. Buradan anlayacağınız üzere davayı WhatsApp’ın kazanmasından çok kısa süreli bir ateşkes ilan edilmiş gibi duruyor. Çünkü gerekli düzenlemeleri sağladıktan sonra Facebook, verileri tekrar talep etme hakkına sahip olacak.

Veri koruma yasası bir şirketin kişisel verileri paylaşmasını engellemiyor, sadece yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini talep ediyor. Ayrıca ICO komisyon üyesi Denhan, her iki firmanın da yasa dışı bir şey yapmadığı için cezalandırmayacağına değindi.

Bir WhatsApp sözcüsü bize ICO'nun soruşturması hakkında yaptığı açıklamada,”WhatsApp kullanıcılarımızın güvenliğini derinden önemsiyoruz ve çok az veri topluyoruz. Gönderilen her mesaj uçtan uca şifrelenmekte ve birçok kişinin endişe duyduğu gibi bu verileri herhangi bir yerle paylaşmıyoruz. Bu verileri bizimle aynı güvenlik standartlarını uygulamayan bir firmayla paylaşarak kullanıcılarımızın güvenliğini riske atamayız.” dedi.

(Webtekno)