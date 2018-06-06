WhatsApp kurucuları 1,3 milyar dolarlık hisseden nasıl oldu?

Yaklaşık 1,5 milyar kullanıcıya erişen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucuları, Facebook'un kişisel verileri kullanan reklam modeline geçiş yapmayı uzun süredir reddediyordu. Fikir ayrılığı şirketin CEO'su Mark Zuckerberg ve COO Sheryl Sandberg ile aralarının açılmasına sebep oldu.

Ancak WhatsApp ve Facebook arasındaki problemler bununla sınırlı değildi. Kültürel bir ayrım da vardı. WhatsApp çalışanları daha sakin huzurlu bir ofiste çalışmakisterken, Facebook'un Silikon Vadisi ofisi adeta 'patlıyordu'. Bir yandan WhatsApp çalışanlarının daha büyük masalar ve daha güzel tuvaletler istemesi de alınganlık sebebi oldu.

Kurucu ortaklardan Brian Acton ilk hamleyi yaptı ve Kasım 2017'de Facebook'tan ayrıldı. Böylece kontratını tamamlamış olsaydı alacağı 900 milyon dolarlık hisseden de vazgeçmiş oldu.

Diğer kurucu ortak Koum'un ayrılığı ise nisanda duyuruldu ve ağustosta gerçekleşti. Koum'un da 400 milyon dolarlık hisseyi ardında bıraktığı belirtiliyor.

İkili bu yılın kasım ayına kadar şirkette kalsalardı, bu hisselerin sahibi olacaklardı.

(Haber Türk)