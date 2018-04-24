WhatsApp 'sesli mesaj' önemli bir yeniliğe kavuştu
WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınladı ve sürümünü versiyon 2.18.123’e yükseltti. Güncellenen versiyon ile birlikte, bir takım yenilikleri de beraberinde getirdi. Bu yeniliklerin bazıları, beta aşamasında test edilip kullanıcılara sunulurken, bazıları da yayından kalkıyor.
Android için WhatsApp güncellendi. Yeni gelen güncelleme ile birlikte, iOS‘te bulunan özellik, Android kullanıcılarına da sunuldu. Yeni gelen özellikle birlikte, sesli mesaj gönderirken, uygulama sizlere birtakım kolaylıklar sağlayacak.
WhatsApp üzerinden sesli mesaj kaydederken ve aynı anda başka bir işle de uğraşırken (örneğin, bir telefon çağrısı alırsanız veya telefonunuzun bataryası düşükse), WhatsApp sesli mesajınızı kaydedecek, böylece yeni bir tane daha kayıt yaparken zorlanmayacaksınız.
Son olarak, siz yine de ne olur ne olmaz, sesli mesajınızı göndermeden önce dinleyip, öyle yollayın.
(Shiftdeıete)
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