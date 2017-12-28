WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak

Facebook´a ait olan uygulama, ileride uygulamayı geliştirmek için ihtiyaç duyulan kapasiteyi sağlayamadığı gerekçesiyle eski sistemlerde güncelleme yapmayacak.

31 Aralık´tan itibaren kullanıcılar BlackBerry OS ve BlackBerry 10 sistemleri ile Microsoft'un Windows 8.0 ve daha eski sistemlerinde WhatsApp'ı çalıştıramayacaklar.

Android işletim sistemini çalıştıran yeni BlackBerry telefonlar ise desteklenmeye devam edecek.

Şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde de Nokia S40, Android 2.3.7 ve daha eski sistemlerin belirtilen tarihlerden itibaren kullanılamayacaklarını açıkladı.

Değişen teknolojiye bağlı olarak, WhatsApp destek bir yıl önce birkaç mobil platformda sona erdi.

Daha önce akıllı telefonların yaklaşık yüzde 70'i BlackBerry ve Nokia tarafından sunulan işletim sistemlerine sahipken, 2016'ya gelindiğinde artık Google, Apple ve Microsoft'un sunduğu sistemler, satışların yüzde 99.5'ini oluşturuyordu.

WhatsApp 2009'da yaratıldı ve uygulamaya uçtan uca şifreleme ve görüntülü arama gibi daha fazla özellik eklendi.

WhatsApp bir milyardan fazla kullanıcısıyla dünyadaki en popüler mesajlaşma platformu konumuna yükseldi.