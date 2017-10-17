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WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor

WhatsApp geliştirme ekibi, grup sesli görüşme özelliği üzerinde çalışmalara başladı.

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Ekip bununla birlikte metinle emoji arama ve dinamik saat çıkarması üzerinde de çalışmalarda bulunuyor.
 
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, her güncellemede getirdiği yeni özellikler ile kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor.
 
EMOJİLERİN ADINI YAZARAK BULABİLECEĞİZ
WhatsApp geliştirme ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özellikler ile çok yakında grup sohbetlerinde sesli arama yapabilecek, dinamik saat çıkartmalarına kavuşacak ve istediğimiz emojiyi adını yazarak bulabileceğiz.
 
DİNAMİK SAAT ÇIKARTMALARI
Instagram’da bir fotoğraf göndereceğimiz zaman saati fotoğrafa ekleyebiliyorduk. Aynı özellik WhatsApp’a da geliyor. WhatsApp’da durum olarak ya da bir sohbette fotoğraf göndereceğiniz zaman fotoğrafa dinamik olarak zamanı gösteren bir çıkartma ekleyebileceksiniz.

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