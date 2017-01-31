WhatsApp’a topluca buluşmaları kolaylaştıracak bir özellik geliyor

2.17.1 güncellemesi mobil cihazlarda bağlantı olmasa bile mesaj göndermeyi mümkün hale getirmişti. Bir süredir gönderilen mesajları iptal etme özelliğini test eden WhatsApp’ın şimdi de başka bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Gelen son haberlere göre WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı bu yeni özellik grup sohbetlerini hedef alıyor. Uygulamaya gelecek canlı konum takibi özelliğiyle WhatsApp’taki grup üyelerinin birbirlerinin konumlarını gerçek zamanlı olarak takip edebileceği belirtiliyor. İnternete düşen görsellere bakıldığında bu özelliğin 1, 2, 5 dakika veya süresiz olarak aktif edileceği görülüyor.

WhatsApp’ın canlı konum takibi özelliğini grup sohbetlerinde varsayılan olarak kapalı tutacağı, kullanıcıların bu özelliği tercihe bağlı açabileceği dile getiriliyor.

WhatsApp bu özellik haricinde kullanıcıların yanlış kişilere gönderdikleri mesajları iptal etme özelliğini de getirmeye hazırlanıyor. Gönderilen mesajları silmelerine imkan sağlayacak bu özellik için kullanıcıların ilk etapta gönderdikleri mesajlara tıklaması ve ardından menü sekmesi üzerinden iptal et (revoke) tuşuna seçmeleri gerekiyor.

Henüz test aşamasında olduğu ifade edilen bu özelliklerin ne zaman WhatsApp’a geleceği ise henüz bilinmiyor. Ancak kısa bir süre içerisinde yayınlanması kuvvetle muhtemel görünüyor.