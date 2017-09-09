WhatsApp'a iki yeni özellik eklendi

Whatsapp beta sürümünde kullanılan durum güncellenmesi artık tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu. Görüntünün yanı sıra durum kullanımında metinden oluşan yeni bir sistem geliştirildi. Böylece whatsapp kullanıcıları durum kısmına istediklerini yazabilecekler. Bir diğer güncelleme ise ekranın küçültülebilmesi oldu. Görüntülü görüşmeler sırasında ekranın büyük ekrandan çıkarılarak küçük bir simge haline getirilebilmesi mümkün olacak. Yeni bir işletim sistemi ve özellik olarak değerlendirilen bu uygulama ile izlenilen videolarda ekranın alt kısmında küçültülecek ve yer kaplaması engellenmiş olacak. Bu sayede görüntü akışı aktif bir şekilde gerçekleşecek.

Görüntünün küçültülmesinin ardından artık kullanıcılar görüntülü konuştukları sırada arka plandan gelen whatsapp mesajlarını okuyabilecekler. Farklı uygulamalar arasında da geçiş yapma imkanları bulunuyor. Ancak bu özellik tüm kullanıcılar için henüz kullanım aşamasında değil. Sadece oreo ismi verilen Android işletim sistemine sahip kullanıcıların bu sistemden yararlanmaları bekleniyor. İlerleyen dönemlerde uygulamanın herkes için kullanılabilir olması planlanıyor.